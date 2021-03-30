Дарио Мельняк
№53
Защитник
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Команда
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 57'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
минуты: 1' - 57' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
был в запасе