Наилсон (Фернандо Медейрос)
№2
Защитник
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Команда
Балтика
Возраст
27
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур