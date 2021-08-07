Жан Мануэль Мбом

№34
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Возраст
22
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. кубок
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
Оснабрюк
2 : 0
Вердер
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оснабрюк
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала