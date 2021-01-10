Maxime Colin
№5
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
Манчестер Сити
3 : 0
Бирмингем Сити
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
3
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала