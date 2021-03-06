Maxence Prévot
№18
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
Лион
5 : 2
Сошо
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лион
5
Сошо
2
был в запасе