Matthew Pennington
№25
Нападающий
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Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:00
Саутгемптон
2 : 0
Шрусбери Таун
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2
Шрусбери Таун
0
минуты: 1' - 85' / Англия. Кубок, 1/32 финала