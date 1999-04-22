Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Эдерзито Маседо Лопес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Луис Суарес
Златан Ибрагимович
Гарри Кейн
Роберт Левандовски
Антон Заболотный
Марко Ройс
Ансу Фати
Давид Сильва
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Косово
Португалия
Дания
Финляндия
Шотландия
Италия
Китай
Интер
Манчестер Сити
Вильярреал
Ювентус
Спартак
Ахмат
Зенит
Крылья Советов
Локомотив
Барселона
Милан
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Интер
Лига чемпионов
Андреа Пирло
РПЛ
Испания
Россия
Евро-2020
Лига Европы
Манчестер Сити
Эдер
Станислав Черчесов
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Маттео Гендузи
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Герта
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 апр. 1999 (22) года
Рост
185
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19