Матс Хуммельс №5 Защитник Подписаться

Команда Боруссия

Возраст 32

Рост 192

Вес 92

Сверхсерьезно относился в детстве к футболу и тренировкам. В детстве мог даже пропустить день рождения бабушки, если предстояло сыграть какой-то очень важный матч.