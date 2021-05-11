Таванда Масванхизе
№65
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе