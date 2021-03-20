Marvin Obuz
№47
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
был в запасе