Хосеп Мартинес

№33
Вратарь
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Ближайший матч
РБ Лейпциг - Спартак
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Возраст
23
Рост
191
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Рейнджерс
-:-
РБ Лейпциг
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Рейнджерс
-
РБ Лейпциг
-
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
РБ Лейпциг
1 : 0
Рейнджерс
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
РБ Лейпциг
1
Рейнджерс
0
был в запасе
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 19:45
РБ Лейпциг
1 : 1
Аталанта
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
РБ Лейпциг
1
Аталанта
1
был в запасе
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Реал Сосьедад
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
РБ Лейпциг
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 19:45
Аталанта
0 : 2
РБ Лейпциг
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0
РБ Лейпциг
2
был в запасе
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
Реал Сосьедад
1 : 3
РБ Лейпциг
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Реал Сосьедад
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе