Мартин Эдегор
№11
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 дек. 1998 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
#Месут Озил
23 января, 16:10
В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями
#Мартин Эдегор
28 декабря 2019, 22:03
Новый сезон Слуцкого в «Витессе»: конфликт с ассистентом, потеря Эдегора и 2:2 с «Аяксом»
#Леонид Слуцкий
04 августа 2019, 14:28
# новости спорта
«Арсенал» арендовал Эдегора до конца сезона
27 января, 15:28
Эдегор выдает самый крутой отрезок сезона – 3+4 в шести матчах. Лучше было только весной в «Витессе»
14 февраля 2020, 10:50