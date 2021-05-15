Marten Winkler
№35
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Кельн
0
был в запасе