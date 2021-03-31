Мартин Марксер
№19
Защитник
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Команда
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Северная Македония
5 : 0
Лихтенштейн
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5
Лихтенштейн
0
был в запасе