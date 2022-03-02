Marko Johansson

№30
Нападающий
Marko Johansson
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Сезон:
Турнир:
02.03.2022 02 марта 2022 ср 20:30
Гамбург
2(3) : 2(2)
Карлсруэ
02.03.2022 02 марта 2022 ср 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Гамбург
2
Карлсруэ
2
был в запасе
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
Нюрнберг
1(2) : 1(4)
Гамбург
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Нюрнберг
1
Гамбург
1
был в запасе