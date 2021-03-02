Алехандро Маркес
№57
Нападающий
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Команда
Ювентус
Возраст
20
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе