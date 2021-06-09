Марк-Андре тер Стеген

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#Евро-2020
Тер Стеген отбивает каждый третий пенальти. Но только сейчас это получилось в Примере
#Марк-Андре тер Стеген