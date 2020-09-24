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Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Иван Сергеев
Лоренцо Инсинье
Серхио Агуэро
Андрей Лунев
Хамес Родригес
Артем Дзюба
Наби Кейта
Квинси Промес
Россия
Китай
Англия
Нидерланды
Франция
Израиль
Италия
Украина
Дания
Исландия
Турция
ЦСКА
Спартак
Зенит
Челси
Локомотив
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Манчестер Сити
Барселона
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
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Евро-2020
Россия
РПЛ
Лига чемпионов
ЦСКА
ЧМ-2022
Кубок Африки
Суперкубок Испании
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
Кубок английской лиги
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Marius Lundemo
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Marius Lundemo
№25
Нападающий
Marius Lundemo
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
АПОЭЛ
2(4) : 2(2)
Зриньски
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
2
Зриньски
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:00
Кайсар
1 : 4
АПОЭЛ
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайсар
1
АПОЭЛ
4
был в запасе