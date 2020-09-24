Marius Lundemo

№25
Нападающий
Marius Lundemo
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
АПОЭЛ
2(4) : 2(2)
Зриньски
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
2
Зриньски
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Кайсар
1 : 4
АПОЭЛ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайсар
1
АПОЭЛ
4
был в запасе