Marin Pilj

№25
Нападающий
Marin Pilj
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 22:15
Осиек
1 : 1
ЦСКА
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 22:15
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Осиек
1
ЦСКА
1
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 22:00
Осиек
1 : 0
Погонь
29.07.2021 29 июля 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Осиек
1
Погонь
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
ЦСКА
4 : 2
Осиек
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА
4
Осиек
2
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
Погонь
0 : 0
Осиек
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Погонь
0
Осиек
0
был в запасе