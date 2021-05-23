Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Денис Черышев
Роберт Левандовски
Мануэль Нойер
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Финляндия
Польша
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Тамбов
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Криштиану Роналду
Северная Македония
Лионель Месси
Лига Европы
Болгария
Херенвен
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Дарио Марешич
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Реймс
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4
Реймс
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
был в запасе
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
21:00
Реймс
1 : 1
Ланс
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1
Ланс
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
Показать все игры