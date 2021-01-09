Marcus Tavernier
№7
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 21:00
Брентфорд
2 : 1
Мидлсбро
78'
78'
78'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала