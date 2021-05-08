Marcos Mauro
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
43'
43'
43'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
43'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур