Мануэль Нойер №1 Вратарь Подписаться

Команда Бавария

Возраст 35

Рост 193

Вес 92

В 2013 году озвучил одну из ролей мультфильма «Университет монстров» в немецком дубляже. А в телеигре «Кто хочет стать миллионером в Германии» выиграл полмиллиона и отправил их на благотворительность.