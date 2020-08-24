Мануэль Нойер
№1
Вратарь
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Команда
Бавария
Возраст
35
Рост
193
Вес
92
В 2013 году озвучил одну из ролей мультфильма «Университет монстров» в немецком дубляже. А в телеигре «Кто хочет стать миллионером в Германии» выиграл полмиллиона и отправил их на благотворительность.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
#Мануэль Нойер
03 апреля, 20:58
Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги
#Мануэль Нойер
24 августа 2020, 02:40
Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
21 августа 2020, 01:09
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января 2020, 16:02
Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»
#Лукаш Градецки
01 декабря 2019, 12:20
Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают
#Эдвин ван дер Сар
22 августа 2019, 18:05
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру
#Мануэль Нойер
14 марта 2019, 00:22