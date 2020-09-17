Mantas Kuklys
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Бодо/Глимт
3 : 1
Жальгирис
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Бодо/Глимт
3
Жальгирис
1
был в запасе
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Жальгирис
2 : 0
Пайде
77'
77'
77'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Жальгирис
2
Пайде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд