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Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хоакин Санчес Родригес
Неймар Да Силва
Гус Тиль
Федор Смолов
Александр Головин
Килиан Мбаппе
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Магомед-Шапи Сулейманов
Россия
Англия
Италия
Хорватия
Аргентина
Белоруссия
Нидерланды
Украина
Дания
Бельгия
Испания
Спартак
Зенит
Шальке-04
Арсенал
ПСЖ
Манчестер Сити
Реал
Ливерпуль
Локомотив
Бавария
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
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Бундеслига
Лига 1
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Суперкубок России
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Евро-2020
Россия
Криштиану Роналду
Тина Канделаки
Лига чемпионов
Лионель Месси
АПЛ
Спартак
Зенит
Хоакин Санчес
Валерий Карпин
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
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Фигурное катание
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Гиорги Мамардашвили
№28
Вратарь
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Команда
Валенсия
Гражданство
Грузия
Возраст
20
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
испания. примера
товарищеские матчи. сборные
лига европы квалификация
Сезон:
2021
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
21:45
Испания
4 : 0
Грузия
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Испания
4
Грузия
0
был в запасе
02.09.2021
02 сент. 2021
чт
19:00
Грузия
0 : 1
Косово
02.09.2021
02 сент. 2021
чт
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Грузия
0
Косово
1
был в запасе
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
был в запасе