Гиорги Мамардашвили
№28
Вратарь
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Команда
Валенсия
Гражданство
Грузия
Возраст
20
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2021
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 21:45
Испания
4 : 0
Грузия
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Испания
4
Грузия
0
был в запасе
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 19:00
Грузия
0 : 1
Косово
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Грузия
0
Косово
1
был в запасе
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
был в запасе