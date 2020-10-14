Николоз Мали
№2
Защитник
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Команда
Сабуртало
Возраст
22
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Армения
2 : 2
Грузия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Армения
2
Грузия
2
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Грузия
1 : 1
Северная Македония
74'
74'
74'
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 75'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Грузия
1
Северная Македония
1
минуты: 1' - 75' / Лига наций. Лига С, 2 тур