Михаил Мальцев
№24
Нападающий
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Команда
Родина
Возраст
20
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Родина
1 : 5
Спартак
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Родина
1
Спартак
5
минуты: 46' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур