Malamine Doumbouya
№34
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
был в запасе