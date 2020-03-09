Максим Осипенко
№55
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1994 (27) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что происходит с Осипенко в матчах с ЦСКА? Сначала глупый пенальти, теперь нелепый автогол
#Максим Осипенко
09 марта 2020, 17:46
6 самых нелепых фолов на пенальти в сезоне РПЛ
#РПЛ
19 октября 2019, 16:14
«Тамбов» не работает над ошибками: Осипенко продолжает привозить, команда – пропускать сразу по два гола
#Тамбов
28 сентября 2019, 17:14
# новости спорта
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55