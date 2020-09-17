Maksim Miakish

№66
Нападающий
Maksim Miakish
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
1 : 0
БАТЭ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
БАТЭ
0
был в запасе