Макото Хасебе
№20
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
37
Рост
177
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17