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Мамаду Майга
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Мамаду Майга
№7
Полузащитник
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Ближайший матч
Торпедо - Велес
Команда
Велес
Гражданство
Мали
Возраст
27
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022
07 мая 2022
сб
0:00
Торпедо
-:-
Велес
07.05.2022
07 мая 2022
сб
0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Торпедо
-
Велес
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
14:00
Велес
1 : 2
Металлург
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Велес
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
14:00
Велес
0 : 2
Волгарь
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Велес
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
19:00
Велес
1 : 2
СКА-Хабаровск
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Велес
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
26.03.2022
26 марта 2022
сб
14:00
Велес
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
26.03.2022
26 марта 2022
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
1
Олимп-Долгопрудный
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2022
12 марта 2022
сб
14:00
Велес
3 : 2
Текстильщик
38'
33'
38'
33'
38'
33'
12.03.2022
12 марта 2022
сб
14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3
Текстильщик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
17.11.2021
17 нояб. 2021
ср
18:30
Велес
2 : 1
Спартак-2
17.11.2021
17 нояб. 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 0
Кубань
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1
Кубань
0
был в запасе
29.09.2021
29 сент. 2021
ср
18:30
Велес
0 : 0
КАМАЗ
29.09.2021
29 сент. 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Велес
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:00
Велес
1 : 1
Акрон
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
17:00
Велес
2 : 2
Алания
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
31.07.2021
31 июля 2021
сб
17:30
Велес
1 : 0
Томь
31.07.2021
31 июля 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Велес
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
10.07.2021
10 июля 2021
сб
18:30
Велес
1 : 0
Енисей
10.07.2021
10 июля 2021
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Велес
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
18:00
Краснодар-2
0 : 0
Велес
44'
44'
44'
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
15:00
КАМАЗ
1 : 3
Велес
24'
24'
24'
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
1
Велес
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
15:00
Ротор
0 : 3
Велес
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ротор
0
Велес
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
Акрон
1 : 1
Велес
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
1
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
13.11.2021
13 нояб. 2021
сб
11:00
Томь
1 : 0
Велес
59'
59'
59'
13.11.2021
13 нояб. 2021
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
Волгарь
0 : 1
Велес
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
16:00
Текстильщик
2 : 0
Велес
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
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