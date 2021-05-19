Радослав Майецки
№1
Вратарь
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Команда
Монако
Возраст
21
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Монако
0 : 2
ПСЖ
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, Финал
Монако
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, Финал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
ГФА 74
1 : 5
Монако
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/2 финала
ГФА 74
1
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/2 финала
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:10
Лион
0 : 2
Монако
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:10
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лион
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/4 финала
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Ницца
0 : 2
Монако
62'
62'
62'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала