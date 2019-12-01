Магомед Оздоев №7 Полузащитник Подписаться

Команда Зенит

Возраст 28

Рост 181

Вес 77

Его дед Мурад Ахмедович Оздоев был посмертно представлен к званию Героя СССР во время войны, когда его самолет был сбит вражеской артиллерией. Но на самом деле выжил и после окончания войны прожил еще более 50 лет.