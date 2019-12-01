Магомед Оздоев
№7
Полузащитник
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Команда
Зенит
Возраст
28
Рост
181
Вес
77
Его дед Мурад Ахмедович Оздоев был посмертно представлен к званию Героя СССР во время войны, когда его самолет был сбит вражеской артиллерией. Но на самом деле выжил и после окончания войны прожил еще более 50 лет.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив
#РПЛ
01 декабря 2019, 21:38
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
#Магомед Оздоев
13 октября 2019, 20:35