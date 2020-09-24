M. Neziri
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Шкендия
1 : 3
Тоттенхэм
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шкендия
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
Ботошани
0 : 1
Шкендия
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ботошани
0
Шкендия
1
был в запасе