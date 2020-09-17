M. Fink
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
Олимпия
2 : 3
Зриньски
25'
25'
25'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
2
Зриньски
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 19:30
Олимпия
2 : 1
Викингур
88'
88'
88'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 19:30
88'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Олимпия
2
Викингур
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд