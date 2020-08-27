M. Dimun
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Мальме
2 : 0
Краковия
77'
77'
77'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Мальме
2
Краковия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд