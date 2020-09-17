M. Banjac
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
ТСЦ
4(4) : 4(5)
Стяуа
203'
203'
203'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
203'
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ТСЦ
4(4)
Стяуа
4(5)
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
Петрокуб
0 : 2
ТСЦ
75'
75'
75'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Петрокуб
0
ТСЦ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд