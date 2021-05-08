Данил Луппа

№3
Защитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
23
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Балтика
2 : 0
Динамо
21'
21'
21'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
17'
17'
17'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
2 : 1
Динамо
58'
58'
58'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Велес
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур