Игор Лукателли

№22
Вратарь
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Возраст
18
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
был в запасе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
был в запасе