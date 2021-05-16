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Игор Лукателли
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Игор Лукателли
№22
Вратарь
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Возраст
18
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
был в запасе
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
был в запасе
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
был в запасе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
был в запасе
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