Лука Зидан
№30
Вратарь
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 мая 1998 (23) года
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
#Андрей Лунин
16 июня 2019, 11:45
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал
31 марта 2019, 23:06