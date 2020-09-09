Luka Juričić
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 20:00
Маккаби
3 : 1
Железничар
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Маккаби
3
Железничар
1
был в запасе