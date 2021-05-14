Луис Адриано

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Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
#РПЛ
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
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#Леонид Федун
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Уход Адриано – минусище для «Спартака»
#Луис Адриано
Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»
#Фернандо