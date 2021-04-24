Luigi Samele
№29
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе