Даниил Лучин
№8
Нападающий
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Команда
Ленинградец
Возраст
21
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
Ленинградец
0 : 1
Уфа
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Ленинградец
0
Уфа
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур