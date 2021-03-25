Шейн Ловери
№14
Нападающий
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Команда
Линфилд
Возраст
22
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 64' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 64' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур