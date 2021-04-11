Louis Munteanu
№67
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
2 : 3
Аталанта
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2
Аталанта
3
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе