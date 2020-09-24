Митя Лотрич
№9
Полузащитник
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Команда
Целе
Возраст
26
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 17:00
Арарат-Армения
1 : 0
Целе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арарат-Армения
1
Целе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд