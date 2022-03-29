Флорьян Лосаж

№22
Полузащитник
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Команда
Краковия
Гражданство
Косово
Возраст
25
Рост
174
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
Швейцария
1 : 1
Косово
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Швейцария
1
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Март