Дьон Лопи
№34
Полузащитник
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Команда
Реймс
Возраст
19
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур